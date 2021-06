Autoridades administrativas do município do Lobito revelam inquietação em relação à pesca ilegal praticada na baía da região, numa acção que põe em risco não só o surgimento de espécies marinhas, mas também a actividade do maior porto comercial de Angola.

O administrador municipal do Lobito, Carlos Vasconcelos, alertou que a actividade de pesca ilegal que se regista na baía do Lobito preocupa as autoridades da circunscrição, por atentar contra a existência das espécies marinhas.

Segundo Vasconcelos, dentro da baía do Lobito não pode haver nenhum tipo de pesca, não só pelo facto de ser viveiro de peixes, mas também, sobretudo, por perigar o trânsito e o movimento de navios que escalam o Porto do Lobito.

O alerta foi feito recentemente em declarações ao NJ, antes de o responsável reunir-se com responsáveis da Inspecção Provincial das Pescas, da Capitania do Porto e da Polícia local, com o intuito de se encontrarem soluções para ultrapassar a situação da pesca ilegal na baía.

"O grave problema é que essa pesca dentro da baía pode perigar até a existência do próprio porto, porque volta e meia os pescadores abandonam as cordas que rebentam e as redes ficam encalhadas no meio do mar", alerta o administrador, referindo que vários barcos já ficaram presos nas redes abandonadas.

"Se um dia um navio de grande porte encalhar ou partir ali uma hélice, poderá ser um problema maior ainda do que aquilo que se pensa", sublinhou o responsável.

O gestor disse ainda que "se assiste, nos últimos tempos, a uma pesca desenfreada, sem medidas e sem olhar às consequências, e isso preocupa-nos, porque sabemos e temos consciência de que uma baía é onde os peixes vão desovar para se transformar num viveiro, para depois dispormos de muito mais peixe", observou.