Gestores dos portos angolanos colhem experiência de instituições congéneres das regiões africanas do Oeste e Central, com o intuito de implementar as normas de preservação do meio ambiente, face às alterações climáticas.

Os portos de Angola manifestam-se favoráveis à preservação do meio ambiente nas infra-estruturas portuárias como norma fundamental a ser cumprida a longo prazo.

Em declarações ao Novo Jornal e ao Semanário Expansão, à margem da 42.ª reunião anual da Associação de Gestão dos Portos da África do Oeste e Central (AGPAOC), que decorre até hoje (sexta-feira), em Luanda, o presidente do Conselho de Administração do Porto do Lobito, Celso Rosas, destacou os portos como infra-estruturas que recebem navios que trazem consigo muita poluição e lixo, sendo por isso preciso que se adoptem medidas para que estes observem normas de descarga do lixo e de utilização da via marítima, para que os portos não sejam poluídos no que respeita às infra-estruturas e vias de acesso aos próprios portos.

"Podemos assegurar que o Porto do Lobito é limpo e seguro, no que respeita àquilo que são hoje as normas elementares fundamentais atinentes à preservação do meio ambiente", sublinhou.

