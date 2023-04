Procedimentos e a extensão do período de privatização de activos do Estado geram dúvidas entre alguns economistas, há quem não acredite no cumprimento dos timings, enquanto outros afirmam que o acto de alienar nem sempre garante a rentabilidade das empresas, uma vez que ainda existem empresas estatais rentáveis

Especialistas ouvidos pelo Novo Jornal entendem que a decisão do Presidente da República de alargar o período do Programa de Privatizações (PROPRIV) para mais três anos (até 2026) e a incorporação de novos activos poderão não ser potenciadores do aumento da rentabilidade das empresas a privatizar.

O consultor Galvão Branco entende que "o acto de se privatizar uma entidade empresarial não significa per si dotá-la da eficiência e eficácia operacionais desejadas, nem pode, por vezes, concorrer para o aumento da sua competitividade e rentabilidade".

Segundo o conhecido consultor económico, o factor crítico potenciador do sucesso empresarial reside essencialmente nas competências instaladas no processo de gestão, que podem ser agenciadas independentemente do regime de propriedade.

