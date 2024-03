Perita da OIT disse que a informalidade no mercado de trabalho se traduz em protecção social mais baixa. Órgão do Executive promete novo regime jurídico este ano.

Estudo da Organização Internacional do Trabalho (OIT) estima que apenas 10,5% da população, ou seja, três milhões e 500 mil pessoas em Angola têm protecção social.

Segundo Projecções do Instituto Nacional de Estátistica (INE), a população angolana é actualmente de 35 milhões de habitantes. A especialista da OIT, Mariana Pereira, apresentou o valor percentual à margem de uma formação destinada a jornalistas sobre "proteccção social enquanto direito humano".

Mariana Pereira observou que existe, no País, enorme informalidade no mercado de trabalho, o que se traduz numa protecção ou segurança social mais baixa quer para os que ainda estão no activo como para o grupo que já goza a reforma.

