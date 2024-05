O Governo angolano vai assinar dois contratos de empreitadas para expansão de energia com a Elsewedy Electric que valem mais de 500 milhões de euros - Despesa foi autorizada por ajuste directo em 2022 pelo PR com a empresa Elsewedy Electric, que no total somam 515,2 milhões de euros. Os ajustes directos foram autorizados em 2022 pelo Chefe de Estado.

O ministro da Energia e Águas delegou nos directores do GAMEK e da PRODEL a formalização dos dois contratos. O primeiro, em que são conferidos poderes bastantes a Fernando Barros Cabange Gonga e Arlindo Bota Manuel Carlos, para que, agindo na qualidade de director geral e de director geral-adjunto do GAMEK, vale 373,5 milhões de euros, e o ajuste directo foi autorizado pelo Presidente através de um despacho com data de 13 de Junho de 2022. O documento não avançava o nome das empresas a contratar.

O despacho autorizava a empreitada de obras públicas de construção da Linha de Transmissão de 400kV da SE Malanje 400/110 kV -SE Xá- -Muteba 400/220 kV, da Subestação 400/110 kV de Malanje, da Subestação 400/220 kV de Xá-Muteba, da construção do painel linha 60 kV na SE Buco-Zau, da Linha AT 60 kV SE Buco Zau - SE Belize, e da Subestação 60/30 kV-1x10 MVA Belize.

O segundo contrato, que será assinado por Joaquim Ventura, PCA, e Euclides Morais de Brito, administrador executivo, da PRODEL, foi autorizado por um despacho presidencial a 10 de Junho de 2022, e diz respeito à construção de uma Central de Energia Solar Fotovoltaica em Cabinda ligada à rede de 90 MWp, que inclui igualmente a construção de um Sistema de Armazenamento de Bateria de 25 MWp, pelo valor de 141,7 milhões de euros.

A egípcia Elsewedy Electric, que já operava em Angola nos anos de governação de José Eduardo dos Santos, tem agora uma sucursal no País, a Elsewedy Electric for Transmission and Distribution of Energy, SAE, aberta em Agosto de 2023, e a funcionar nas torres ambiente.