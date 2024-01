Angola exportou 103,1 milhões de Barris de Petróleo Bruto no 4º trimestre de 2023 (1,14 mbpd), avaliados em 8,63 mil milhões de dólares, informou, esta quarta-feira, o secretário de Estado para o Petróleo e Gás, José Barroso, acrescentando que os dados preliminares de 2023 mostram um total de 386,42 milhões barris de petróleo bruto exportados, a um preço médio ponderado de 81,3 USD/BBL, que correspondem a um valor bruto de aproximadamente 31,4 mil milhões de dólares, sendo a China o principal destino das exportações do ano, com cerca de 57%.

O secretário de Estado para o Petróleo e Gás, que falava na cerimónia de apresentação das realizações do 4º trimestre do mercado de Petróleo Bruto, sublinhou que a China foi o principal destino das exportações do petróleo bruto angolano, com 52,82%, seguido da Espanha com 8,49%, Holanda e Índia com 6,63% e 6,49%, respectivamente.

Referiu que o preço do Brent, no mercado internacional, teve uma tendência decrescente, influenciado por diversos factores, em que alguns impactaram negativamente e outros contribuíram para que o preço mantivesse níveis estáveis.

Segundo o secretário de Estado para o Petróleo e Gás, dos diversos factores, existe a extensão dos cortes de produção definidos pela Arábia e a Rússia até ao final de 2023, os conflitos armados entre Israel e o Hamas e entre a Rússia e a Ucrânia, que tiveram impacto positivo na estabilização do preço no mercado internacional.

Na congénere do gás, o secretário de Estado fez saber as exportações realizadas no 4º trimestre estiveram acima de 1 milhão de toneladas métricas, das quais 72,49% da LNG, reforçando que o valor exportado corresponde a um preço bruto de aproximadamente 650,67 milhões de dólares.

José Barroso assegurou que as exportações de gás realizadas representam uma diminuição em relação ao trimestre anterior de cerca de 16,62%, em consequência do aumento dos preços do gás no mercado internacional.

De acordo com o responsável, do volume exportado o destaque coube à LNG, que representou cerca de 78%.

Referiu que em 2023, a LNG exportou maioritariamente para a Índia, representando cerca de 54,48% do total do gás exportado.