A referida documentação será apresentada à ITIE no período de 28 a 31 do corrente mês e depois da entrega da candidatura, o país vai aguardar até ao mês de Junho pelo pronunciamento final do Secretariado Internacional da ITIE, Helen Clark.

A adesão à ITIE visa conferir o máximo de transparência ao processo de exploração de recursos minerais e hidrocarbonetos.

Entre outros documentos, o dossier comporta as peças de adesão, o formulário de candidatura, despachos presidenciais, actas de reuniões e planos de actividade e de orçamento do Comité Nacional de Cooperação (CNC) da ITIE, em que integram representantes do Governo, Indústria e Sociedade Civil.

A reunião vai compreender a apresentação do percurso do processo de adesão de Angola à ITIE, a validação do logotipo do CNC da ITIE-Ao, bem como do dossier relacionado ao processo de candidatura de Angola.

A ITIE é uma plataforma voluntária de promoção da transparência e gestão responsável das receitas provenientes dos sectores extractivos (mineiro e petrolífero) implantada pelos países interessados e pelas empresas que operam nestas indústrias.

O propósito da ITIE é permitir o uso adequado e monitorável dessas receitas para que possam contribuir para a estabilidade económica e política dos países com indústrias extractivas e, dessa forma, reforçar-se o combate à corrupção.