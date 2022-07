Angola fora do top 10 dos países com maior risco de falharem pagamento da dívida

Angola está fora do top 10 dos países em maior risco de "default", ou falhanço do pagamento escalado das suas dívidas, que é liderado por El Salvador mas conta com cinco países africanos, segundo relatório divulgado pela Bloomberg no seu periódico Sovereign Debt Vulnerability Ranking - Ranking da Vulnerabilidade das Dividas Soberanas.