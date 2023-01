O Índice de Preços no Consumidor Nacional do INE resume a situação com uma redução na variação homóloga de quase 14 pontos percentuais face ao mesmo período em 2021.

O calçado e vestuário foi o sector, segundo dados verificados pela Lusa, onde os preço smais aumentaram neste período, com mais 1,98%, sendo muito semelhante na saúde, 1,95% e nos bens e serviços, com mais 1,46%, sendo na área dos transportes e comunicações onde a subida foi menos expressiva, com uma variação positiva de apenas 0,27%.