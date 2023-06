Está informação foi avançada pelo inspetor-geral da ANIESA, Diógenes de Oliveira, numa entrevista concedida à Rádio Nacional, no espaço ANIESA, frisando que o alto preço nos mercados internacionais não pode servir de mecanismo para o aumento descontrolado dos produtos alimentares no País.

Estes negociantes terão o tratamento devido, porque a ANIESA, diante de um cenário que desestabiliza os direitos dos consumidores, não fica quieta, acrescentou o inspector-geral da ANIESA.

Diógenes de Oliveira reconhece que por conta dos lucros que os negociantes devem obter com as vendas, há necessidade de se aumentar numa ligeira percentagem o preço dos produtos importados, que é diferente do preço original da compra.

E este processo calcula-se desde o transporte que vai carregar as coisas e os impostos a serem pagos, que, somando, dá o preço final do produto e que não pode ser exagerado.

O inspector-geral da ANIESA revela que "existem alguns comerciantes que estão a aproveitar deste factor para explorarem os consumidores", avisou.