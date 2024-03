A contratação simplificada pelo critério material para este contrato de consultoria e assessoria estratégica nas áreas de comunicação institucional interna e externa, que terá um valor mensal de 36,2 milhões de kwanzas (cerca de 43 mil USD), já não é nova, pois trata-se de uma renovação de um contrato feito em 2023 e que irá manter-se em vigor até ao final de 2024, verificou o Novo Jornal numa consulta ao Plano Anual de Contratação (PAC) entregue por esta Entidade Pública Contratante (EPC).

A Assembleia Nacional (AN), que prevê gastos no valor total de 11,5 mil milhões de kwanzas, que correspondem a cerca de 14 milhões de dólares, para o seu funcionamento em 2024, antevê gastar 1,2 mil milhões (um milhão e meio de dólares), num contrato de prestação de serviços para a criação e implementação do Canal Parlamentar de Rádio e Televisão, que é também uma renovação de um contrato por ajuste directo que já vem de 2023.

Mas as despesas com o canal, ainda sem data para emitir, não se ficam por aí.

No PAC da Assembleia Nacional está previsto um novo ajuste directo para um contrato de consultoria e assessoria técnica na área de comunicação e imagem para a projecção e implementação do Canal Parlamentar de Rádio e Televisão por 570 milhões de kwanzas (685.3 mil USD), ou seja, no total, a AN prepara-se para gastar 1,2 milhões de dólares na área da comunicação.