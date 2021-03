A Minbos Resources espera dar início de imediato à exploração do depósito de fosfatos de Cácata, na província de Cabinda, de forma a aproveitar, como avança no seu site, o forte crescimento esperado no consumo de fertilizantes no continente africano.

Isto, porque, das actuais 7,6 milhões de toneladas consumidas anualmente, em 2030 esta cifra deverá atingir as 13,6 milhões de toneladas, o que leva a Minbos a querer posicionar-se como um grande fornecedor da matéria-prima a partir da sua exploração na província de Cabinda e um importante factor de desenvolvimento da agricultura africana.

Segundo a empresa, o fosfato extraído da Cácata será transportado para o Porto do Caio, onde espera estar tudo pronto ao nível da electricidade, gás, água e o cais de embarque para erguer uma unidade operacional de produção de granulado de fosfato a partir do qual se produz o fertilizante orgânico que é dos mais importantes para o fortalecimento da produção agrícola em todo o mundo.

Nesta unidade, a Minbos avança que será criado um produto (NPK) com o acrescento de potássio e nitrogénio importados que permitirá adequar este composto aos solos a que se destinam no continente africano, especialmente aos solos e culturas em Angola.

Numa nota enviada à imprensa, a CEO da Minbos, Lindsay Read, elogiou a celeridade do processo de licenciamento da exploração.

"Receber a licença de exploração mineira, em menos de dois meses após a execução do Contracto de Investimento, normalmente um processo de três a cinco anos, é uma confirmação atempada do governo angolano e do seu compromisso em apoiar e acelerar o nosso projecto", disse.

"A empresa está agora posicionada para desenvolver o primeiro fertilizante extraído e fabricado em Angola para venda numa das regiões de crescimento mais promissoras a nível mundial", acrescentou.

A empresa australiana avança ainda que um estudo de prospecção realizado em 2020 sobre o projecto de Cabinda estimou que custaria entre 22,4 milhões e 27,9 milhões de dólares a desenvolver, com base numa capacidade inicial de 150.000 t/ano de rocha fosfática, mas está previsto que a produção comece com uma taxa de 50.000 t/ano.

O projecto entra agora, já no início de Abril, na elaboração do estudo de impacto ambiental, sendo este tipo de efeito colateral dos mais negativos sobre a natureza, nomeadamente a questão da poluição das águas subterrâneas, dos rios e das nascentes.

O estudo de impacto ambiental deve considerar ainda as distintas estações do ano, tempo seco e época das chuvas, durante a actividade de extracção do mineral, e isso está previsto, segundo a Minbos, com o envio de equipas para o local já a partir de Abril deste ano.

Recorde-se que África é de longe o continente onde os adubos e fertilizantes orgânicos têm uso menos expressivo, ficando muito aquém da Ásia e das Américas e a distâncias siderais da Europa, além de serem relativamente mais caros, mesmo insuportáveis, para os pequenos e médios agricultores africanos.

Por exemplo, dados recentes indicam que na África subsaariana são usados em média menos de 16 quilos de fertilizantes por hectare enquanto a média mundial está acima dos 90 kg, sendo de 150 a 200 kg na Ásia e acima de 500 kg em algumas parte da Europa onde a agricultura assume maior relevância.

A produção local de fertilizantes, como se propõe a Minbos Resources, é uma das medidas globalmente apontadas como a melhor e a mais célere forma de ultrapassar este défice de fertilizantes em África, questão essencial para diminuir a crónica insegurança alimentar.