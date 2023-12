"O Programa de Reforma do Sector Agrícola visa tornar as pequenas explorações agrícolas mais produtivas e integrá-las na economia em geral, melhorando o quadro político e regulamentar de apoio ao funcionamento dos mercados de produtos e fatores de produção agrícolas. Permitirá ao governo colmatar o défice alimentar e reduzir as importações de produtos alimentares", declara o BAD.

Em comunicado, o BAD considera que este projecto também aprofundará as reformas para "avançar para mercados agrícolas mais eficientes, reforçando simultaneamente a governação e a capacitação das instituições agrícolas públicas e incentivando o sector privado a participar nos mercados agrícolas para ajudar a aumentar a produção angolana de cereais e oleaginosas".

O programa destina-se a apoiar a criação de um quadro institucional para implementar as políticas nacionais de mecanização agrícola e de irrigação, o plano de gestão das águas agrícolas e a lei dos fertilizantes.

Segundo o BAD, a política de irrigação e mecanização consistirá inicialmente no desenvolvimento de roteiros para a implementação de uma política inteligente em termos de clima e na adopção de tecnologias inteligentes em termos de clima e rentáveis na agricultura e no sistema alimentar.

O projecto também fornecerá aos pequenos agricultores de quatro províncias (Lunda Norte, Lunda Sul, Moxico e Cuando-Cubango) maquinaria adequada e equipamento resiliente ao clima para facilitar as operações manuais de rotina e reforçar a capacidade de adaptação dos sistemas agrícolas.

O programa apoiará igualmente a criação de mercados rurais e de centros de serviços de informação para os agricultores dos municípios, incluindo plataformas digitais que lhes permitam aceder a uma série de serviços relacionados com a produção e com os mercados de factores de produção.

O apoio do BAD, lê-se no comunicado, contribuirá igualmente para a criação de instrumentos políticos destinados a estabilizar a produção e a comercialização de cereais em períodos de excesso e escassez de oferta, o que permitirá que, a longo prazo, o Angola possa aumentar o número de pequenos agricultores - 50% dos quais são mulheres - com acesso a insumos de produção agrícola modernos, através de uma plataforma baseada nas tecnologias da informação e da comunicação, para aumentar a área cultivada no leste do país e ajudará igualmente a melhorar a produtividade dos cereais e a reforçar o desenvolvimento agrícola através da participação do sector privado.

Diz o BAD que os principais intervenientes no sector agrícola angolano beneficiarão deste programa, incluindo as pequenas e médias empresas, que terão um melhor enquadramento de políticas, de mais oportunidades de investimento agrícola e de um melhor acesso ao mercado.