Decorridos quatro meses desde a implementação do Aviso n.º 9 do BNA, que prevê a disponibilização, em crédito habitacional, de um montante global de 58 mil milhões de kwanzas, o Banco Central avança, em exclusivo ao Novo Jornal, que os bancos comerciais, até agora, apenas receberam 111 pedidos, tendo a maioria levado «cartão vermelho». APIMA diz, entretanto, que falta preparação dos agentes bancários dentro desse processo.

No período de Junho até ao dia 21 de Outubro de 2022, os bancos comerciais que operam no País apenas aprovaram 47 processos relativos a créditos à habitação, à luz do Aviso 09/22 do Banco Nacional de Angola (BNA), revelou ao Novo Jornal, em primeira mão, o Banco Central.

A aprovação dos 47 processos representa, no entanto, menos de 50% dos 111 processos submetidos à banca comercial, calculou este jornal os dados fornecidos pelo regulador do sistema financeiro.

De acordo com as informações prestadas, por via dos 47 processos aprovados, foram já desembolsados 3, 1 mil milhões de kwanzas, o que corresponde somente a 5% do valor global previsto para o crédito ao sector imobiliário, estimado em 58 mil milhões Kz.

Com 47 processos aprovados em quatro meses, os bancos comerciais acabaram, deste modo, por validar em média duas solicitações diariamente, já que quatro meses possuem 88 dias úteis.

Explicado doutro modo, dos mais de 100 processos, os bancos comerciais chumbaram 15 pedidos de crédito à habitação, 44 estão no laboratório de análise e, até ao momento, 47 conseguiram obter o aval, avançou o Banco Central.

Conforme o BNA, os solicitantes dos créditos habitacionais apresentam um conjunto de incongruências no momento de remeter os documentos exigidos à luz do Aviso 09.

