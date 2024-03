O Banco Mundial (BM) emprestou 300 milhões de dólares a Angola para pôr em marcha o projecto "Diversifica Mais (D+)", que visa acelerar o processo de diversificação económica e será implementado durante seis anos em todo país, com foco no Corredor do Lobito.

O secretário de Estado para o Investimento Público, Ivan dos Santos, afirmou esta terça-feira que o "Diversifica Mais (D+)" se destina à aceleração da diversificação económica "sustentável e geograficamente equilibrada" do país, com foco no sector privado.

A melhoria do ambiente regulatório e institucional para o comércio, registo e crescimento de empresas e os serviços financeiros, especialmente para empresas detidas ou geridas por mulheres, constitui um dos objetivos do projecto, eixo que deve absorver 40 milhões de dólares.

Para a catalisação de investimentos públicos e privados, com vista à estruturação e implementação de parcerias público privadas, como em infraestruturas produtivas como o Corredor do Lobito, as autoridades prevêem investir 130 milhões de dólares.

Segundo Ivan dos Santos, a melhoria do acesso ao financiamento e das capacidades das empresas constitui o terceiro objectivo deste projecto, segmento em que vão ser aplicados 115 milhões de dólares, sendo que a gestão do projecto e a respectiva capacitação deve absorver 15 milhões de dólares, do montante global disponibilizado pelo BM.

"Deste processo, espera-se, entre outros, a redução em 20% do tempo de liberação ou desalfandegamento de mercadorias, a utilização de ferramentas de automação para o comércio internacional", referiu o secretário de Estado para o Investimento Público.

O secretário de Estado para o Investimento Público referiu que com a implementação do "Diversifica Mais (D+)", pretende-se impactar directamente 12 mil empresas privadas, três infraestruturas produtivas adjudicadas e 250 empréstimos facilitados pelos projectos, dos quais 66 deverão ser referentes a micro, pequenas e médias empresas controladas por mulheres.