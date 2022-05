Segundo a ministra das Finanças, Vera Daves de Sousa, os mais de 500 milhões de dólares vão ser aplicados em projectos que visam melhorar a qualidade de vida das populações.

Vera Daves de Sousa lembrou que o Banco Mundial "sempre apoiou Executivo na ambição de prestar um melhor serviço melhor no domínio das finanças públicas".

Já o director regional do Banco Mundial para Angola, República Democrática do Congo, Burundi e São Tomé e Principe, Jean Cristopher Garret, assegurou que o total dos 1,7 mil milhões de dólares vai ser pago em 20 anos com uma taxa de juro de 1,5 por cento.

"Estes 500 milhões de dólares é a última tranche da série. As primeiras, de 1,2 mil milhões, foram feitas há dois anos", explicou.

Jean Cristopher Garret assegurou que os empréstimos do Banco Mundial são os mais baratos do mercado.

Segundo o director regional, o Banco Mundial apenas monitoriza os resultados dos investimentos feitos.

De recordar que, no mês passado, o Banco Mundial aprovou igualmente um financiamento de 300 milhões de dólares, que irão permitir ao Governo melhorar o abastecimento de água e reforçar a gestão dos recursos hídricos para uma maior resiliência climática em áreas seleccionadas do País.

O projecto será implementado nas províncias do Zaire, Benguela, Huíla, Kwanza-Sul, Kwando- Kubango, Cunene, Namibe e Luanda.