O Departamento de Conduta Financeira, no domínio da gestão das reclamações apresentadas ao Banco Nacional de Angola (BNA), registou, durante o segundo trimestre de 2021, um total de 420 reclamações, menos 42 comparativamente ao período homólogo do ano de 2020.

Segundo uma nota do BNA publicada na sua página oficial, durante o II trimestre, o mês de Abril registou mais reclamações, representando um peso de 36,9% do volume total.

"O número de reclamações registadas no II trimestre de 2021 é baixo, considerando que em média, apenas três clientes em cada 100 000 apresentaram reclamações contra as instituições financeiras de grande dimensão e uma média de 9,3 clientes em cada 50 000 reclamaram contra as instituições de média e pequena dimensão", esclarece a nota.

No que diz respeito às matérias com mais reclamações, os assuntos ligados às contas de depósito à ordem e às transferências congregam perto de 41% do total das reclamações apresentadas ao BNA pelos consumidores de produtos e serviços financeiros.

Relativamente às reclamações apresentadas contra as instituições financeiras, no que diz respeito às contas de depósito à ordem destacam-se os seguintes motivos: Movimentação indevida, não disponibilização de valores/numerário, sem acesso.

No que diz respeito às reclamações sobre transferências destacam-se as operações não efectuadas/reconhecidas, morosidade na realização da operação e não disponibilização de valores ao beneficiário efectivo.

Sobre as instituições financeiras com mais de um milhão de clientes, a nota aponta os Bancos de Poupança e Crédito, Sol, Atlântico, BFA.BAI, BIC.

Entre os de pequena e média dimensão destacam-se o BCI, o Banco Económico, o Standard Bank, o Banco Keve, o Banco de Crédito do Sul, o Banco de Negócios Internacional, a Caixa Geral de Angola, o Finibanco, o BCA, o BIR e o VTB Angola.