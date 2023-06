No mesmo Diploma, por conveniência de serviço, o Presidente da República nomeou Marília de Fátima Trindade Viana Poças para exercer o cargo de administradora executiva do BNA.

Maria Juliana de Carvalho Van-Dúnem de Fontes Pereira, mestre em economia internacional e pós-graduada em gestão na banca é quadro do BNA há 32 anos. Exerceu as funções de administradora executiva do BNA, consultora do governador, directora do departamento de contabilidade e gestão financeira, directora do departamento de dívida externa, subdirectora do departamento de gestão de reservas, subdirectora do departamento da dívida do curto prazo e técnica de contratos e acordos (sectores petróleos e minas).

Marília de Fátima Trindade Viana Poças, mestre em gestão de políticas económicas e licenciada em economia, foi administradora do Banco de Poupança e Crédito e administradora não executiva da EMIS- Empresa Interbancária de Serviços, e é quadro do Banco Nacional Angola há 32 anos, onde exerceu as funções de subdirectora do departamento de mercados e activos, directora do departamento da dívida externa, directora do departamento de controlo cambial e técnica do departamento de estudos e estatísticas.

