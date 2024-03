Normativo do regulador do sistema financeiro nacional para minimizar enchentes nos ATM"s está há "anos-luz" por resolver o "calvário" dos cidadãos, sendo que os bancos comerciais "chutam para o canto" a imposição do Banco Central. Especialista defende punições severas aos bancos prevaricadores.

Os bancos comerciais continuam a violar a Directiva 09/2021 do Banco Nacional de Angola (BNA) sobre carregamentos dos caixas automáticos (ATMS), constatou o Novo Jornal.

O facto é que, desde 15 de Setembro de 2021 que 25 bancos comerciais, que operam no mercado nacional, são obrigados a assegurar que os caixas automáticos, vulgo multicaixas, tenham disponibilidade de notas não inferior a 95% da sua capacidade. Entretanto, a imposição do regulador do sistema financeiro nacional é "atropelada" pela banca, com os multicaixas regularmente sem dinheiro ou inoperantes.

Rubricado por duas áreas do BNA, nomeadamente o Departamento de Sistema de Pagamentos (DSP) e o de Conduta Financeira (DCF), o normativo impõe também que as notas de kwanza devem constar nos multicaixas durante as horas normais de expediente, no período que separa os dias 25 a 05 do mês seguinte, incluindo os sábados até ao meio-dia. Paradoxalmente, é nesse período que os multicaixas registam maior escassez de verbas, provocando enchentes nos poucos caixas carregados.

