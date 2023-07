O barril do petróleo Brent está esta manhã, por volta das 10:00 (hora local), a ser comercializado a 83,95 dólares norte-americanos, à boleia dos cortes na produção e nas exportações da OPEP+ e do abrandamento do crescimento da produção petrolífera dos EUA. A moeda nacional também valorizou ligeiramente, terminando a semana a apreciar-se ligeiramente face ao euro.

Para Angola, que é um dos produtores e exportadores que mais dependem do petróleo em todo o mundo, devido à escassa diversificação económica, os preços do Brent acima dos 80 USD ajudam gerar algum superavit que serve ao Governo para investir além do básico.

O petróleo representa hoje, ainda, mais de 90% das suas exportações, corresponde até 35% do PIB e garante cerca de 60% dos gastos de funcionamento do Estado.

Quanto à moeda nacional, tem vindo a afundar desde o dia 12 de Maio e baralhar em muito as contas do Governo angolano e das famílias. Esta sexta-feira, a moeda norte-americana está, pelas 10:00, a custar 824,6 kz, enquanto a moeda europeia custa 907,4, de acordo com a taxa de câmbio média do BNA.

São valores muito distantes dos praticados em Janeiro deste ano, altura em que 1 dólar valia pouco mais de 503 Kz e 1 euro custava 538,1.