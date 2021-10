O Banco Nacional de Angola (BNA) recomenda ao público em geral que, se alguém propuser um negócio ou aplicação financeira, questione sempre se está ou não licenciado pelo órgão regulador, nomeadamente o próprio BNA, a Comissão de Mercado de Capitais (CMC) e a Agência Reguladora de Seguros de Angola (ARSEG).

"Se alguém lhe propuser um negócio ou aplicação financeira, questione sempre se está licenciado por um regulador, seja o BNA, a CMC ou a ARSEG", declarou ao Novo Jornal uma fonte afecta ao Banco Central.

A fonte reagia ao surgimento, nos últimos tempos, de alegadas instituições financeiras que aliciam cidadãos para negócios excessivamente lucrativos, a troco da injecção de somas monetárias em contas das referidas instituições, com a promessa de retorno de capital "elevado", a curto-prazo.

Segundo a fonte, "o BNA continuará a alertar e eventualmente a penalizar aquelas instituições financeiras autorizadas que, por insuficiência nos seus sistemas de verificação da actividade dos seus clientes, vulgo "KYC", permitam que sejam utilizadas por operadores financeiros não autorizados, para além da instauração da respectiva queixa-crime contra os autores da actividade financeira ilegal".

"Continuaremos a investir no aumento da literacia financeira do público em geral, como melhor ferramenta de prevenção da actividade criminosa, que visa defraudar o público por via do exercício ilegal da actividade financeira", sublinhou.

Questionada sobre as motivações que levam ao aparecimento de supostas empresas financeiras no mercado nacional, a fonte do NJ considerou tratar-se de tentativas de obtenção de lucro fácil.

