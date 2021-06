A informação é avançada no site do banco central que informa que se mantêm na agenda de trabalhos a análise da evolução dos indicadores macroeconómicos e a análise dos mercados monetário e cambial, visando a formulação da política monetária de acordo com os seus objectivos e metas.

Na última sessão, realizada em Maio, o CPM reviu em alta o valor da taxa de inflacção na ordem dos 19,5% contra os 18,7% inicialmente previstos até ao final de 2021.

Esta revisão teve em conta o choque de oferta registado nos quatro primeiros meses, de acordo com a informação publicada, na altura, no site do Banco Central, depois da reunião do Comité de Política Monetária (CPM) em que foram analisados o comportamento recente e as perspectivas dos principais indicadores económicos, tendo presente o desenvolvimento actual da situação pandémica.

A "lenta recuperação" da economia internacional, apesar dos progressos da vacinação em vários países e da introdução de estímulos fiscais e monetários, bem como "pressões inflaccionistas", com origem no lado da oferta, a nível nacional são os factores apontados para o aumento da inflacção anunciada.

Segundo o BNA, o Índice de Preços no Consumidor Nacional registou uma variação de 1,78% e 2,09% em Março e Abril de 2021, respectivamente, levando a inflacção acumulada para 7,65% e a homóloga para 24,82% em Abril.

"O aumento da inflacção decorreu, fundamentalmente, do maior incremento na variação de preços da classe Alimentação e Bebidas Não Alcoólicas, reflexo do choque de oferta agregada de bens alimentares, justificado pela redução da oferta interna que não foi suficientemente compensada por importações", explicava, em Maio, o Banco Central.