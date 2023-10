Os jovens estudantes do Huambo aproveitaram a visita da vice-Presidente da República, Esperança da Costa, para manifestar o descontentamento pelas dificuldades socioeconómicas que têm vivido na província, a sua insatisfação com as políticas e o modelo de gestão da governadora Lotti Nolika. "O arroz subiu, baixa! O óleo subiu, baixa!" Foram algumas palavras de descontentamento de um grupo de estudantes que foram mobilizados das escolas para o Aeroporto Albano Machado e receberem a ilustre visitante, segundo a reportagem de Flaviana Samba para a Rádio Eclésia. Os "Meninos do Huambo" aproveitaram a visita de uma governante do poder central para reclamar dos problemas da governação local. Esses "Meninos do Huambo" da era João Lourenço também querem aprender "coisas de sonho e de verdade", porque a dureza da vida lhes vai matando os sonhos, a realidade é nua e crua, e os discursos que ouvem vão tendo cada vez menos verdade e mais demagogia. Já não querem aprender "como se ganha uma bandeira", porque, perante as "bandeiras" de quem lhes deve garantir mais saúde, educação e bem-estar, eles têm como prioridade viver um dia de cada vez.