O Comité de Política Monetária (CPM) do Banco Nacional de Angola (BNA) deliberou o aumento da taxa de juro da Facilidade Permanente de Absorção de Liquidez com maturidade de 7 dias de 7% para 12%. Decidiu ainda manter a taxa básica de juro, Taxa BNA, em 15,5%; e manter a taxa de juro da Facilidade Permanente de Cedência de Liquidez indexada à taxa de juro de mercado dos Bilhetes do Tesouro para 91 dias, acrescida de 0,5%.

A decisão foi divulgada no site oficial do banco central depois da reunião do Comité de Política Monetária, esta segunda-feira.

A reunião teve como ordem de trabalhos a análise dos principais indicadores económicos, bem como dos impactos macro-económicos das medidas tomadas nas sessões anteriores, assim como os desenvolvimentos da pandemia de covid-19 e as suas implicações na conjuntura económica nacional e internacional.

O CPM avaliou ainda o cumprimento do aviso n.º10/2020, de 03 de Abril, sobre o crédito ao sector real da economia, concluindo que até final de Fevereiro de 2021, o sector bancário tinha concedido crédito no montante de 210,49 mil milhões de kwanzas, correspondentes a 117,52% do valor mínimo estipulado pelo banco central.

Ainda segundo a nota do BNA, no que respeita ao número de projectos com desembolsos realizados, verificou-se um cumprimento de 25,41%.

O banco central decidiu estender o prazo de vigência deste aviso de 03 de Abril até ao final de 2021.

O CPM destaca "que persistem pressões inflacionistas na economia nacional no curto prazo, não obstante a estabilidade que se observa no mercado cambial e no comportamento da liquidez, assim como a existência de uma procura agregada contida".

De acordo com o Instituto Nacional de Estatística, o Índice de Preços no Consumidor em Angola registou um incremento de 2,07% em Fevereiro de 2021, superior em 0,57 pontos percentuais ao observado no mês precedente (1,50%).

A taxa de inflação acumulada desde o início do ano em curso cifrou-se em 3,60%, nível abaixo dos 3,80% registado no mesmo período de 2020, com a inflação homóloga a situar-se nos 24,85%.

A Base Monetária em moeda nacional registou um crescimento de 12,75% em termos acumulados nos dois primeiros meses de 2021 e de 18% nos últimos 12 meses, enquanto o agregado monetário M2 em Moeda Nacional (que congrega a totalidade dos depósitos bancários em moeda nacional e as notas e moedas em poder do público), contraiu 1,30% nos dois primeiros meses, porém em termos homólogos observou-se uma expansão na ordem de 24%.

Nos dois primeiros meses de 2021, a moeda nacional, o kwanza, acumulou ganhos de 2,61% e 3,89% em relação ao dólar e ao euro, respectivamente, mantendo-se um percurso de estabilidade e de normal funcionamento do mercado cambial.

O "stock" de Reservas Internacionais Brutas situou-se em 15,29 mil milhões de dólares em Fevereiro 2021 (-0,72% face a Janeiro), equivalente a um grau de cobertura de importações de bens e serviços de 12,29 meses.

As Reservas Internacionais Líquidas fixaram-se em 8,68 mil milhões de dólares, o que representou uma diminuição de 1,32% face ao mês de Janeiro.

A próxima reunião ordinária do CPM está marcada para 28 de Maio de 2021.