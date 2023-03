Segundo o Banco Central, registou-se uma diminuição de cerca de 114,77 mil milhões de Kwanzas (2,41%) face ao período homólogo, sendo que os 92,16% representava o endividamento do sector privado (empresas privadas e particulares) e 7,84% o endividamento do sector público (administração pública e empresas públicas).

O endividamento do sector público não financeiro, segundo o BNA, totalizou 362,62 mil milhões de Kwanzas, dos quais 76,37% são referentes à administração pública e 23,63% às empresas públicas. Comparativamente ao período homólogo, registou-se uma diminuição de 56,43 mil milhões de Kwanzas (13,47%), lê-se no relatório.

"Por sua vez, o endividamento do sector privado (empresas privadas e particulares) registou uma ligeira diminuição de 16,11 mil milhões de Kwanzas (0,38%), ao passar de 4,28 bilhões de Kwanzas em Janeiro de 2022, para 4,26 biliões de Kwanzas em Janeiro de 2023, sendo que o endividamento das empresas privadas não financeira era correspondente a 3,34 biliões, com uma diminuição de 109,77 mil milhões de Kwanzas (3,17%) e o endividamento dos particulares correspondia a 914,04 mil milhões de Kwanzas, com um aumento de 93,66 mil milhões de Kwanzas (11,42%) ", refere o documento.

Relativamente ao Sector Real, no mês de Janeiro de 2023, segundo o BNA, o crédito bruto ao sector não financeiro alocado à economia real somou 1,15 biliões de Kwanzas, representando 24,68% sobre o crédito total bruto do sector bancário.

"Comparativamente ao período homólogo, registou-se um aumento de 8,50 mil milhões de Kwanzas (0,75%) ", esclarece o BNA..

O crédito bruto concedido no âmbito dos avisos do BNA de fomento ao sector real totalizou 701,20 mil milhões de Kwanzas, o que correspondia a 61,04% do total de crédito ao sector real, refere o documento.

Em termos de sector de actividade económica do crédito total concedido ao sector real, no período em análise, o BNA destaca as indústrias transformadoras, com 560,80 mil milhões de Kwanzas (48,82%), dos quais 395,67 mil milhões de Kwanzas (70,55%) correspondente ao crédito ao abrigo dos avisos em destaque.

A agricultura, produção animal, caça, floresta e pesca, com 385,22 mil milhões de Kwanzas (33,54%), sendo que, 57,17%, ou seja, 220,22 mil milhões de Kwanzas, representava o crédito concedido no âmbito dos avisos do BNA sobre o fomento do crédito ao sector real.

E também as Indústrias extractivas com 202,65 mil milhões de Kwanzas (17,64%), deste 8,71 mil milhões de Kwanzas (4,30%) concedidos ao abrigo dos Avisos sobre a concessão de crédito ao sector real.