Em comunicado publicado no site oficial do Banco Central é explicado que a empresa Xtagiarious Finance, localizada No Zango 3, Rua 6, Quadra E4, Casa n.º 225, em Luanda, "não está habilitada a exercer, em Angola, qualquer actividade financeira sujeita à sua supervisão, nomeadamente, a prestação de serviços de pagamentos, captação de depósitos e aplicações monetárias, actividades reservadas às instituições financeiras bancárias, cuja lista pode ser consultada no site do Banco Nacional de Angola http://www.bna.ao".

No comunicado, o BNA apela ainda às instituições financeiras bancárias e ao público em geral que se abstenham de estabelecer qualquer relação de negócio com esta empresa, bem como aos seus promotores de se absterem de praticar qualquer acto passível de ser qualificado como contravenção muito grave, prevista e punível nos termos da alínea a) do artigo 387.º da Lei n.º 14/2021, de 19 de Maio - Lei do Regime Geral das Instituições Financeiras.