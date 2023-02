As instituições financeiras bancárias autorizadas a exercer o comércio de câmbios passam a ser obrigadas a submeter diariamente, às 8:30 e às 13:30, as suas taxas de câmbio indicativas de compra e venda para o dólar norte-americano (USD), o Euro (EUR), e o Rand sul-africano (ZAR) na Plataforma Bloomberg.

Numa directiva publicada no seu site oficial, o Banco Nacional de Angola indica igualmente que as instituições financeiras bancárias podem igualmente actualizar as suas taxas de câmbio indicativas ao longo do dia operacional.

Esta directiva, que entra em vigor no dia 13 de Fevereiro de 2023, surge, segundo o BNA, tendo em consideração que a taxa de câmbio de referência da Bloomberg tem como objectivo ser representativa do mercado cambial, reflectindo as taxas "indicativas", e as taxas "executadas" no mercado.

No documento lê-se que "as taxas de câmbio indicativas são cotações fornecidas pelas Instituições Financeiras Bancárias que sinalizam os níveis de taxa de câmbio propostos para as operações de compra e venda de moeda estrangeira".