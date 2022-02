O Banco Nacional de Angola (BNA) vai incluir os importadores nacionais "Grandes Contribuintes" na plataforma electrónica da Bloomberg "FXGO", para negociarem a compra de moeda estrangeira com os bancos comerciais.

No seu site oficial, o Banco Central publica que a decisão visa aumentar a eficácia do mercado cambial, acrescentando que na plataforma Bloomberg FXGO já operam, além do dos bancos comerciais, empresas dos sectores petrolífero, diamantífero, da aviação e seguradoras.

De acordo com o instrutivo 01/2022, de 22 de Fevereiro, os importadores passam a negociar operações cambiais da FXGO para apenas comprarem moeda estrangeira aos bancos comerciais ou ao Banco Nacional de Angola.

Estes vão também negociar operações no valor superior ao equivalente a USD 50 mil, devendo as actividades de valor inferior ser negociadas directamente com os bancos comerciais, ou seja, fora da plataforma.

"Mas para isso, o BNA orienta os principais importadores nacionais a cumprirem determinados requisitos, no quadro da Lei do Banco Nacional de Angola", esclarece o documento.

No quadro das regras estabelecidas, os importantes nacionais, além de serem "Grandes Contribuintes", devem ter as contas auditadas, dos dois últimos exercícios, por uma entidade certificada pela Ordem de Contabilistas e Peritos de Angola.

Segundo o Banco Nacional de Angola, estes devem ainda observar a negociação das operações de compra de moeda estrangeira, através da FXGO e do pagamento de bens e serviços aos fornecedores não residentes cambiais.

No quadro desta inclusão, passam a ter acesso à plataforma da Bloomberg FXGO os importadores que solicitarem a autorização do BNA para o pagamento exclusivo dos seus fornecedores não residentes cambiais.

Para tal, devem antes cumprir requisitos como ter a classificação de "Grande Contribuinte" fiscal pela Administração Geral Tributária (AGT) e contas auditadas dos dois últimos exercícios, por uma entidade certificada pela Ordem de Comtabilistas e Peritos de Angola.

Enquanto isso, aos bancos comerciais caberá a verificação de que os importadores requerentes cumpram os requisitos referidos, antes de remeterem os seus pedidos ao Departamento de Mercados de Activos (DMA) do Banco Nacional de Angola.

Na sua publicação, o BNA adverte que vai penalizar os incumpridores, e que as penalizações aplicáveis aos importadores incluem a proibição, temporária ou permanente, da negociação de operações em moeda estrangeira.