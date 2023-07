O BPI suspendeu a venda dos 48,1% que detém no Banco de Fomento Angola (BFA), avança esta segunda-feira o Jornal de negócios, que cita uma carta em que é sublinhado que a decisão tem efeitos imediatos e justificada pela contínua depreciação do kwanza. Hoje um euro custa 898,3 kz e um dólar vale 823,6 kz.

A decisão do BPI já foi comunicada aos dois candidatos que tinham apresentado propostas de compra da participação, o grupo Carrinho e a Gemcorp, escreve o Negócios.

Entretanto, as propostas do grupo carrinho e da Gemcorp já tinham recebido luz verde do Banco Nacional de Angola e o BPI tinha definido o mês de julho como a data limite para os dois candidatos apresentarem ofertas finais vinculativas de compra dos 48,1% do BFA.

O banco está desde 2017 a tentar vender a participação que tem no Banco de Fomento Angola, mas tal não aconteceu. A UNITEL, o outro accionista do banco, também vai alienar a sua parte.