A empresa canadiana Ivanhoe Mines, que explora as minas de cobre de Kamoa-Kakula, na República Democrática do Congo (RDC), anunciou a assinatura de um memorando de entendimento com o consórcio Atlantic International para fazer o transporte de minério de cobre até ao Porto do Lobito.

O memorando de entendimento foi assinado com o consórcio constituído pela Trafigura (49,5%), pela Mota-Engil (49,5%) e pela Vecturis S.A (1%), que tem a concessão do Corredor do Lobito pelo prazo de 30 anos, e vai permitir o transporte de 10 mil toneladas de concentrado de cobre já no último trimestre de 2023, segundo avança a Ivanhoe Mines em comunicado.

Actualmente, a Ivanhoe Mines envia o minério por via rodoviária para portos na África do Sul (Durban), Namíbia (Walvis Bay), Moçambique (Beira) e Tanzânia (Dar es Salam). O transporte através da linha férrea de 1739 km que liga a RDC e ao Porto de Lobito constitui uma alternativa mais rápida, encurtando o tempo de viagem de forma significativa. A viagem de ida e volta de Kamoa-Kakula até Durban leva 50 dias, prazo que diminui para apenas 20 dias, no caso do Corredor do Lobito, informa ainda a empresa canadiana.