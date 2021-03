Depois de mais um esforço fracassado, no sábado à noite, para rebocar aquele que é um dos maiores porta-contentores do mundo, encalhado há cinco dias no Canal do Suez, na manhã de domingo "foi noticiado que o leme e as hélices foram libertados".

O anúncio foi feito pela empresa de serviços marítimos Gulf Agency Company (GAC), sediada no Dubai, e a operar no canal. Na sua página da internet, a GAC informa, no entanto, citando a Autoridade do Canal de Suez, que "a proa do navio ainda está afundada na margem do canal", apesar de ter havido um "ligeiro movimento lateral".

Segundo um comunicado da Autoridade do Canal do Suez, foram já dragados 27 mil metros cúbicos de areia da parte da costa onde está encalhada a proa do navio, atingindo uma profundidade de 18 metros.

Osama Rabie, o responsável pela Autoridade do Canal do Suez, informou também que os trabalhos para descarregar o cargueiro vão continuar 24 horas por dia e que "o trabalho de dragagem será realizado durante o dia e as manobras de tracção do MV Ever Giben, pelos rebocadores, em horários compatíveis com as marés".

Na operação participam 12 rebocadores que tentam retirar este gigante com 400 metros de comprimento e capacidade de carga de 224 mil toneladas, estando prevista a chegada de mais dois rebocadores para ajudar nos trabalhos.

Situado no Egipto, o Canal do Suez liga o Mar Mediterrâneo (Oceano Atlântico) ao Mar Vermelho (Mar Arábico, Golfo Pérsico e Oceano Índico), constituindo uma das principais rotas marítimas do comércio global.

Este navio porta-contentores está a impedir a passagem de todas as embarcações, mesmo as mais pequenas, podendo provocar a disrupção do comércio mundial, constituindo mais um obstáculo importante em cima dos constrangimentos gerados pela pandemia da Covid-19.

Ao dividir a África da Ásia, este canal tem uma importância inestimável para o comércio entre estes dois continentes desde que foi inaugurado, a 17 de Novembro de 1869, sendo ainda importante para a ligação da África Oriental e a Ásia às Américas.

O porta-contentores MV Ever Given está a bloquear o Canal do Suez desde a tarde de terça-feira, não sendo, segundo as agências, ainda claro o que levou este gigante a encalhar, atravessando-se no estreito canal, deixando intransitável uma das mais importantes rotas do comércio global, embora tenham sido relatados ventos fortes na região aquando do acidente.

Os navios continuam a juntar-se nas duas entradas do canal, tanto no Mar Vermelho quanto no Mediterrâneo, aguardando o desbloqueio. Segundo a Leth Agencies, esta manhã eram já 327, embora alguns, os maiores e que têm maiores depósitos de combustível, tenham desviado rota para contornar África.