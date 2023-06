O candidato proposto pelo Presidente da República ao cargo de governador do Banco Nacional de Angola, Manuel Tiago Dias, foi aprovado pelas comissões de economia e finanças e de assuntos constitucionais e jurídicos, com 24 a favor, nenhum contra e cinco abstenções.

O actual governador interino do Banco Nacional de Angola foi o nome proposto pelo Presidente da República para assumir as funções de Governador do Banco Nacional de Angola, em substituição de José de Lima Massano.

Com um mestrado em ciências económicas pela Universidade de Bordéus, França, Manuel António Tiago Dias exerceu, no Banco Nacional de Angola, funções de director do departamento de estatística, subdirector do departamento de estudos e estatística e de chefe da divisão de estudos do departamento de estudos e estatística. Em 2016 foi nomeado vice-governador, cargo que desempenhou até 2023, antes de ser designado para o recente cargo de governador interino. É casado com a deputada pela bancada parlamentar do MPLA, Emília Carlota Dias.