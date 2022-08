Três anos depois de o BNA ter exigido um aumento do capital social mínimo dos bancos comerciais, de 2,5 mil milhões de kwanzas para os actuais 7,5 mil milhões Kz, o que forçou o encerramento de quatro bancos, agora, o regulador está a arquitectar um novo aumento do capital social mínimo da banca.

Em três anos, de 2019 para cá, o Banco Nacional de Angola (BNA) revogou licença a quatro bancos comerciais do sistema financeiro nacional por insuficiência de fundos próprios regulamentares e incumprimento dos mínimos exigidos de capital social. Agora, entretanto, os 25 bancos comerciais que operam no mercado devem preparar-se para um futuro aumento do seu capital social mínimo, de modo a não terem o mesmo destino que os quatro bancos encerrados.

Isto é, depois de o BNA ter exarado o Aviso n.º 02/2018, publicado a 21 de Fevereiro de 2018, que previa a alteração do capital social mínimo requerido para as Instituições Financeiras em Angola, passando do valor de 2,5 para 7,5 mil milhões Kz, aplicável até 31 de Dezembro do mesmo ano, neste momento, o BNA está a equacionar a possibilidade de um novo aumento do capital social dos bancos comercias, avançou o vice-governador da instituição, Rui Minguês, à margem do XII Fórum Banca Expansão, subordinado ao tema "o Impacto da Avaliação do GAFI no Sector Bancário. Transformações na Estrutura e Desafios Futuros".

