Ao enaltecer a postura da Carrinho, PR falou do que a linha de crédito ainda pode proporcionar - 800 milhões de euros - , empurrando para a fila uma dezena de empresas, mas as informações mostram que as coisas não são bem assim. Sem garantia soberana no Deutsche Bank (DB), gestor da REA fica de mãos atadas. Grupo Técnico Empresarial culpa Banco de Desenvolvimento de Angola (BDA) por «excesso de burocracia».

Apontada como exemplo a seguir na corrida à linha de crédito do DB, a Carrinho Empreendimentos ainda não beneficia, afinal de contas, dos 200 milhões de euros que implicaram as garantias soberanas aprovadas pelo Presidente da República, João Manuel Gonçalves Lourenço, por alegado "deslize" em duas de 54 questões formuladas pelo BDA, apurou o NJ.

Três anos depois, por outras palavras, a linha de crédito, avaliada em mil milhões de euros, continua intacta, à espera do empresariado nacional, contrariamente à versão apresentada pelo Chefe de Estado angolano na entrevista a cinco órgãos de comunicação social.

Fonte do Grupo Técnico Empresarial (GTE), no rescaldo de reuniões no Palácio Presidencial, que serviram para amainar o ambiente depois das observações críticas que soaram a «atestado de incompetência» para a classe, afirmou, categoricamente, que "o Grupo Carrinho ficou em dois quesitos".

O teor das informações chegadas ao Novo Jornal, confirmado pelo operador da Reserva Estratégica Alimentar, embora com divergências quanto às causas do atraso, indica que o BDA fica, desta forma, impossibilitado de endereçar o processo ao Ministério das Finanças, entidade que emite as garantias (documentação) que se encontram em Diário da República.

A fonte do NJ não pode fornecer detalhes relativos às informações que deixam "presa" a Carrinho Empreendimentos, mas alerta para um contratempo numa altura em que outras empresas tencionam ter acesso ao crédito do banco alemão.

