Os clientes do Banco de Poupança e Crédito (BCC) foram os que mais reclamaram junto do Banco Nacional de Angola no II trimestre deste ano. Queixas sobre crédito à habitação, contas de depósito à ordem e máquinas ATM e TPA, são as que se destacam das 46 apresentadas, de acordo com o relatório do banco central.

O Banco Angolano de Investimentos (BAI) ocupa o segundo lugar na lista de reclamações, com 34. As queixas incidem sobre contas de depósitos à ordem, sobre a prestação de serviços e sobre máquinas ATM e TPA.

O Millennium Atlântico é o terceiro dos bancos com mais queixas, com um total de 22 no II trimestre. Os clientes deste banco queixaram-se de questões relacionadas com as contas de depósito à ordem, da prestação de serviços e de transferências., seguido do Banco Económico, que recebeu 22, principalmente sobre transferências, contas de depósitos à ordem e prestação de serviços.

Em linha com o processo de averiguação da conduta financeira das instituições financeiras bancárias, durante o II trimestre de 2023, o Banco Nacional de Angola recepcionou um total de 208 reclamações, o que correspondeu a um aumento de 28,4% face ao trimestre anterior, que registou um total de 162 processos, e uma redução de 19,7% quando comparado com o período homólogo de 2022, que contou com 259 reclamações.

O banco central refere que "este comportamento poderá estar relacionado com uma maior conscientização dos consumidores que exigem a melhoria da qualidade dos produtos e serviços financeiros prestados pelas instituições supervisionadas pelo Banco Nacional de Angola".