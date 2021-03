A Sonangol vai reabrir, ainda este ano, a sua joint venture na República Democrática do Congo (RDC), a Sonangol Congo, que se dedicava à comercialização de combustíveis e lubrificantes naquele país limítrofe. Em causa, está o elevado nível de contrabando de combustível na fronteira entre os dois países, confidenciaram ao Novo Jornal fontes do topo da hierarquia da petrolífera nacional.

Os interlocutores relataram ao nosso semanário que esta foi uma das estratégias encontradas pelo grupo Sonangol para acabar com o tráfico de combustível, já que há défice na fiscalização ao longo da fronteira entre o município do Soyo, na província do Zaire, com vários canais fluviais e ilhas habitadas ao longo do curso do rio Zaire, e a localidade congolesa de Mwanda, que facilitam o tráfico de combustível, que constitui uma grande preocupação para as autoridades nacionais.

(Leia este artigo na íntegra na edição semanal do Novo Jornal, nas bancas, ou através de assinatura digital, disponível aqui https://leitor.novavaga.co.ao e pagável no Multicaixa)