Segundo o Instituto de Supervisão de Jogos, os requisitos que estiveram na base da avaliação e análise das propostas foram "a idoneidade, capacidade financeira e experiência técnica na exploração de jogos sociais".

"A melhor proposta, que cumpre com o interesse público, foi definida com base nos critérios de objectividade previstos no programa do concurso e no caderno de encargos", informa, acrescentando que "após análise, a comissão de avaliação concluiu que a proposta da Mota &Tavares Jogos, SA respondeu de modo satisfatório às exigências das peças do procedimento, assim como aos interesses do Estado angolano, visando a obtenção de recursos para a satisfação de necessidades sociais colectivas".

Ao concurso público concorreram cinco candidatos: Mota&Tavares Jogos S.A, Primeira Aposta (SU), LiveBet Games S.A, CTC Investment Group e Lotarias Kitady S.A.

O Instituto de Supervisão de Jogos é uma pessoa colectiva de direito público, do sector económico, dotada de personalidade jurídica, autonomia administrativa, financeira, patrimonial e regulamentar e integra a administração indirecta do Estado e é, nos termos do Decreto Presidencial nº290/14, de 14 de Outubro, o organismo responsável pela regulamentação, supervisão, fiscalização e acompanhamento de toda a actividade de jogos de fortuna ou azar e jogos afins.