José de Lima Massano lançou esta terça-feira, 10, a primeira pedra do Cash Center do Banco Nacional de Angola, cuja construção, avaliada em 32,7 mil milhões de kwanzas (o equivalente a 57,3 milhões de dólares), está entregue à empresa Omatapalo. Na Zona Económica Especial, onde vai ser erguido o projecto, o governador do Banco Central assinou o auto de consignação da obra que deverá ser executada num período de 10 meses.

Como avançou o Novo Jornal no dia 22 de Julho, a empresa de construção civil Omatapalo venceu o concurso limitado por prévia-qualificação lançado pelo BNA no dia 26 de Fevereiro, para a edificação do "centro logístico vocacionado para o armazenamento, tratamento e distribuição de numerário", que, de acordo com uma nota publicada pelo Banco Central na sua página oficial na internet, "visa obter o desempenho necessário às configurações exigidas, assentes nas melhores práticas internacionais sobre a matéria".

O Cash Center "proporcionará uma alta capacidade de processamento e acondicionamento de notas e moedas metálicas e contará com equipamentos e funcionalidades que permitirão assegurar o processamento de numerário com maior segurança, confiabilidade e eficiência", refere em nota o BNA.