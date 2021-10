Consultora acusa Mirempet de interditar Sonangol de patrocinar fórum petrolífero

Fonte do ministério nega as acusações e desafia a PetroAngola a provar com documentos a proibição. "O que está em causa são os patrocínios e as empresas estão cada vez mais indisponíveis e não há nenhuma orientação tácita do MIREMPET que confirme a participação ou não no referido evento".