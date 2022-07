Direcção da ELISAL garante que, "de uma forma geral, independentemente do [resultado] negativo no relatório, a empresa teve receitas positivas em 2021".

+A Empresa de Saneamento e Limpeza de Luanda (ELISAL-E.P), que encerrou 2021 com resultado líquido negativo de 273,4 milhões de kwanzas, justificou ao Novo Jornal que o desempenho negativo verificado nas demonstrações financeiras relativas ao ano passado e que o próprio auditor independente confirma está associado a aspectos fiscais, fruto das correcções feitas no exercício.

De acordo com a explicação dada pela empresa de saneamento, para efeitos contabilísticos, em 2921 a ELISAL teria de pagar imposto na ordem dos 21,7 milhões Kz, o que permitiria ter um resultado líquido positivo de pouco mais de 68,1 milhões Kz, "mas, fruto das correcções fiscais, o imposto passou a ser [perto de 360,3 milhões Kz]", o que, consequentemente, gerou o resultado negativo de 273,4 milhões Kz.

Porém, "lembramos que só pagam imposto entidades com resultados positivos, e uma empresa com prejuízos não pagaria", reagiu a firma à notícia publicada, na passada semana, por este jornal, com o título "ELISAL teve prejuízo financeiro de 273 milhões Kz em 2021".

