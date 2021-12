Que os testes pós-desembarque passavam a ser pagos, já o País sabia desde que foram anunciadas as novas regras com que o Executivo quer treavar o crescente número de casos de covid-19. Agora, com a publicação do decreto executivo dos ministérios das Finanças, dos Transportes e da Saúde que o teste rápido obrigatório de antigénio pós-desembarque do SARS-CoV-2 passa a custar 11.278,18 kwanzas ou no equivalente em divisas.

O decreto executivo conjunto 662/21 determina que "o pagamento da comparticipação obrigatória efectua-se no acto da realização do teste pós-desembarque nas instalações aeroportuárias", tal como concretiza que o "pagamento pode ser feito por via de Terminais de Pagamento Automático (TPA), por referência, numerário ou transferência bancária, a favor do Ministério da Saúde e poderá ser feito em moeda nacional ou em divisas.

O valor resultante da cobrança do teste do SARS-CoV-2 obrigatório pós-desembarque, realizado pelas instituições do Sistema Nacional de Saúde Pública reverte a favor do Ministério da Saúde (62,79%), e do Ministério dos Transportes (37,21%) para o ministério dos transportes.

O documento, publicado em diário da República no dia 28 deste mês, já se encontra em vigor.