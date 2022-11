Em nota divulgada no seu site, o BNA explica que 91,8 por cento deste montante corresponde ao endividamento do sector privado (empresas privadas e particulares) e 8,19% ao endividamento do sector público (administração pública e empresas públicas).

O Banco Central acrescenta ainda que no quer diz respeito ao sector público não-financeiro o endividamento totalizou 411,5 mil milhºoes Kz, sendo pouco mais de 67% referente à administração pública e cerca de 32,8% a empresas públicas.

Estes valores representam um aumento face ao período homologo, de 61,82 mil milhões de Kwanzas, o que corresponde a 17,68%.

O endividamento das empresas privadas e particulares "registou um aumento de 162,97 mil milhões de Kwanzas (3,66%), ao passar de 4,45 bilhões de Kwanzas em Outubro de 2021, para 4,61 biliões de Kwanzas em Outubro de 2022".

E o endividamento das empresas privadas não financeiras "era correspondente a 3,61 biliões, com um ligeiro aumento de 34,59 mil milhões de Kwanzas (0,97%) e o endividamento dos particulares correspondia a 997,93 mil milhões de Kwanzas, com um aumento de 128,37 mil milhões de Kwanzas (14,76%)".

"Relativamente ao Sector Real, no mês de Outubro de 2022, o crédito bruto do sector não financeiro alocado a este segmento da economia somou 1,06 biliões de Kwanzas, representando 20,93% sobre o crédito total bruto do sector bancário. Comparativamente ao período homólogo, registou-se um aumento de 129,17 mil milhões de Kwanzas", adianta ainda o BNA.

O BNA nota igualmente que em termos de sector de actividade económica do crédito total concedido ao sector real, no período em análise, destaca-se:

- Indústrias transformadoras com 379,57 mil milhões de Kwanzas (35,64%), dos quais 360,68 mil milhões de Kwanzas (57,94%) correspondente ao crédito ao abrigo dos Avisos em destaque; e

- Agricultura, produção animal, caça, floresta e pesca com 516,48 mil milhões de Kwanzas (48,50%), sendo que, 39,71%, ou seja, 247,25 mil milhões de Kwanzas representava o crédito concedido no âmbito dos Avisos do BNA sobre o fomento do crédito ao sector real; e

- Indústrias extractivas com 168,89 mil milhões de Kwanzas (15,86%), deste 14,63 mil milhões de Kwanzas (2,35%) concedidos ao abrigo dos Avisos sobre a concessão de crédito ao sector real.