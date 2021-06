Actualmente, no seguimento deste aviso em 2020, a banca comercial já concedeu 506,9 mil milhões de kwanzas em créditos, o que corresponde a mais de 789 milhões de dólares norte-americanos.

Em nota divulgada no seu site oficial, o BNA acrescenta que só em Maio o volume de crédito concedido cresceu perto de 12 mil milhões Kz, mais 4,55% em relação a Abril.

"Em termos gerais, até o mês de Maio de 2021 o montante aprovado pelo sector bancário, corresponde a 284,77% do mínimo estabelecido na norma do BNA sobre crédito ao sector real da economia, enquanto que o efectivamente desembolsado corresponde a 154,22% do valor mínimo a conceder até 31 de Dezembro de 2021, conforme determina o Aviso n.º 06/2021 sobre o Alargamento do Prazo de Vigência do Aviso n.º 10/2020 de 03 de Abril", avança o BNA na mesma publicação.

"O número de bancos que cumpriu o limite mínimo de 2,50% do seu Activo Liquido manteve-se inalterado em relação ao mês de Abril de 2021", diz ainda.

Já foram aprovados pelos bancos comerciais um total de 233 projectos, correspondendo a 50,65% do mínimo estabelecido.