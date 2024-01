O Estado apenas conseguiu adjudicar três das nove lojas da "Rede Poupa Lá" colocadas a concurso lançado a 9 de Novembro de 2023. Segundo o Instituto de Gestão de Activos e Participações do Estado (IGAPE), apenas foram privatizadas as lojas no Camama, Ícolo e Bengo e Ganda, o que representou um encaixe financeiro de 293,4 milhões de kwanzas.

As três lojas, que fazem parte do lote de activos entregues pelos generais Manuel Hélder Vieira Dias Júnior 'Kopelipa' e Leopoldino Fragoso do Nascimento 'Dino' ao Estado foram agora adquiridas pela Companhia Angolana de Empreendimentos (CAGEA).

O IGAPE informa que, como resultado da não adjudicação, as demais lojas (6) serão novamente submetidas a concurso público via leilão electrónico, em data a anunciar.

O grupo de lojas estava nas mãos do grupo Zahara, que também detinha a rede de supermercados Kero, património "constituído com fundos públicos" e entregue ao Serviço Nacional de Recuperação de Activos (SENRA) pelos generais Manuel Hélder Vieira Dias Júnior 'Kopelipa' e Leopoldino Fragoso do Nascimento 'Dino' , em Outubro de 2020, como anunciou, na altura, a Procuradoria-Geral da República (PGR) (ler aqui).

Estas redes de lojas integraram o Programa de Reestruturação do Sistema de Logística e de Distribuição de Produtos Essenciais à População (Presild), lançado em 2007, que tinha como objectivo modernizar a rede comercial e criar novas oportunidades de negócios e de emprego.