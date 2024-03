Se for cumprido o que está em papel, a arte do arrasto conhecerá uma pausa de dois meses, mas isso não é suficiente aos olhos de quem estabelece comparações com outras realidades. Não haverá um indicador mais expressivo para explicar a carência do momento do que o sumiço até mesmo da sardinha, a espécie que vinha cobrindo a trégua ao carapau, e a escassez dos demersais. Situação actual, na visão de especialistas, é desajustada à luta pela segurança alimentar no País.

A próxima veda do carapau, a espécie mais valiosa, será observada, pela primeira vez em quase vinte anos de luta pela recuperação da biomassa, em sessenta dias, contra os anteriores noventa, previsivelmente com os arrastões industriais em terra, indicam levantamentos feitos pelo NJ.

A exclusão de meios são associados ao cenário de escassez nos mares angolanos, acordada no Conselho de Gestão Integrada dos Recursos Biológicos Aquáticos, em Luanda, no fecho de 2023, é vista por operadores do sector como um teste à capacidade do Ministério das Pescas e Recursos Marinhos no domínio da fiscalização.

Num País ainda à espera do navio de investigação científica, o "Baía Farta", com o qual serão efectuados os cruzeiros, surgiram questionamentos sobre os indicadores que levaram as autoridades e parceiros a optar pela trégua ao pelágico só nos meses de Junho e Julho, deixando o Agosto aberto a capturas.

Leia este artigo na íntegra na edição semanal do Novo Jornal, nas bancas, ou através de assinatura digital, pagável no Multicaixa. Siga o link: https://leitor.novavaga.co.ao/