A conclusão da primeira fase do arranque da mina kimberlítica do Luaxe, localizada entre as províncias da Lunda-Norte e Lunda-Sul, vai consumir 350 milhões de dólares, tendo já sido investidos de 2007 para cá 200 milhões de dólares, nos trabalhos de prospecção geológica e não só.

A garantia foi dada esta quarta-feira, 21, pelo presidente do Conselho de Administração da ENDIAMA, Ganga Júnior, durante a inauguração do projecto mineiro do Furi (ex-Facaúma), no município de Cambulo, pelo ministro dos Recursos Minerais, Petróleo e Gás, Diamantino Azevedo, por ocasião de um conjunto de actividades alusivas ao "Dia do Trabalhador Mineiro Angolano", que se assinala a 27 de Abril.

Neste momento, de acordo com o PCA da ENDIAMA, a mina de Luaxe está em fase de produção experimental, pelo que estão a ser desenvolvidos trabalhos no sentido de se ter maior conhecimento do mineiro que possui uma área de concessão de 1195 quilómetros quadrados, "mas produzindo já alguma coisa".

"Já temos cerca de 1.500.000 quilates recuperados no Luaxe. Estamos neste momento a trabalhar para realizar uma primeira venda de perto de 380 mil quilates". Já sobre o dinheiro a ser arrecadado das vendas das pedras preciosas da mina, Ganga Júnior disse que vai servir para contribuir para os trabalhos de conclusão dos estudos geológicos dos mineiros, bem como para a elaboração de estudo de viabilidade.

(Leia este artigo na íntegra na edição semanal do Novo Jornal, nas bancas, ou através de assinatura digital, disponível aqui https://leitor.novavaga.co.ao e pagável no Multicaixa)