Entre Novembro e Dezembro de 2021, Angola aumentou em mais de 8% o dinheiro em circulação no País. O acréscimo de notas e moedas físicas foi de quase 43 mil milhões de kwanzas (o equivalente a 83 milhões de dólares), indicam dados oficiais do Banco Nacional de Angola (BNA) compilados pelo Novo Jornal.

Os referidos dados preliminares do último relatório sobre a Base Estatística Monetária e Financeira do BNA assinalam que, em Novembro de 2021, estavam em circulação na economia nacional 525,8 mil milhões Kz (mil milhões de dólares), contra os 568,6 mil milhões de kwanzas (mais de 1,1 mil milhão Kz), representando, desse modo, um crescimento de quase 43 mil milhões Kz.

O NJ observou, entretanto, que, por exemplo, entre Dezembro do ano passado e o mesmo período de 2020, houve um crescimento residual de 3,5% das notas e moedas de Kwanza em circulação no sistema financeiro, uma vez que passaram de 549,1 mil milhões Kz para os actuais 568,6 mil milhões Kz, ou seja, o aumento foi de 19,5 mil milhões Kz.

Na nossa análise àquele documento do BNA, averiguámos, também, que os 568,6 mil milhões Kz de Dezembro de 2021 foram, de 2011 para cá, a temporada mensal com maior volume de notas e moedas físicas em circulação na economia. Já Setembro de 2018, com 416,8 mil milhões Kz, foi o mês em que a circulação de moeda atingiu mínimos desde Novembro de 2014, quando estavam a circular 390,5 mil milhões Kz.

