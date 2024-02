Empresas do sector mineiro, nomeadamente petrolíferas, diamantíferas e prestadoras de serviços ao ramo aplicaram em sete anos acima de 565 milhões de dólares em áreas sociais, a título de contrapartida para o exercício da actividade nuclear que as mesmas desenvolvem. Economistas ouvidos pelo NJ defendem maiores investimentos nas comunidades.

Pelo menos 565 milhões de dólares foram investidos, no País, pelas diferentes empresas do sector petrolífero e mineiro na responsabilidade social, no período entre 2017 e o 1º primeiro semestre de 2023, com enfoque para as áreas da educação, saúde, formação profissional, cultura e desporto.

No subsector dos recursos minerais foram aplicados investimentos na ordem de 235,8 milhões de dólares, dos quais 112,8 milhões foram investidos em 145 projectos de responsabilidade social já concluídos, enquanto 123,05 milhões USD direccionados a 63 projectos estão em curso.

De acordo com o relatório de investimento em acções e projectos de responsabilidade social, as principais áreas de investimento foram "apoio e provisões" e "educação".