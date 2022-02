UCAN: 22 de Fevereiro de 1999 - 22 de Fevereiro 2022. São já 23 anos de existência da Universidade Católica de Angola (UCAN), a primeira universidade privada no País e minha eterna "alma mater". Foram quase cinco anos de intensa vivência académica, social, recreativa e associativista. Tive a honra de fazer parte dos melhores anos e momentos dessa instituição. Participar activamente do processo de constituição da primeira associação de estudantes, o exercício do cargo de secretário para Recreação e Cultura e fazer parte do grupo embrionário do desfile académico, jornadas do caloiro, núcleo de acção social, círculos de cinema, desporto e outras actividades tornaram a UCAN uma parte importante não só da minha vida académica, mas também pessoal, profissional e mesmo espiritual.