Semanário Novo Jornal

Eni chocou com SONANGOL e saiu da refinaria do Lobito

Cépticos em relação à estratégia da petrolífera angolana para o projecto Sonaref, italianos pediam um «considerável» investimento público, que até chegou a ser anunciado, mas o Estado decidiu não mais ser o principal accionista. Obras preliminares e reformas do Presidente João Lourenço no «namoro» a investidores. Desfecho do concurso público conhecido já em Outubro.